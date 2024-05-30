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    Гвардиола помог «Баварии» выбрать нового главного тренера

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    «Бавария» интересовалась мнением Хосепа Гвардиолы по поводу назначения Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенского клуба, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По данным источника, у руководства «Баварии» по-прежнему отличные отношения с Гвардиолой, который тренировал команду с 2013 по 2016 год.

    «Гвардиола оценил Компани как талантливого, умного тренера, назвав его идеальным кандидатом на эту должность», — написал Романо в своих соцсетях.

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    • В сезоне-2023/2024 «Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в английской Премьер-лиге и вылетел в Чемпионшип.

    Напомним, Компани играл под руководством Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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