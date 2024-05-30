Гвардиола помог «Баварии» выбрать нового главного тренера

интересовалась мнениемпо поводу назначенияна пост главного тренера мюнхенского клуба, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, у руководства «Баварии» по-прежнему отличные отношения с Гвардиолой, который тренировал команду с 2013 по 2016 год.

«Гвардиола оценил Компани как талантливого, умного тренера, назвав его идеальным кандидатом на эту должность», — написал Романо в своих соцсетях.

В сезоне-2023/2024 «Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в английской Премьер-лиге и вылетел в Чемпионшип.

Напомним, Компани играл под руководством Гвардиолы в «Манчестер Сити».