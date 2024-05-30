Бородюк: «Динамо» не хватило главного — ментальности и психологической уверенности

Бывший нападающийвысказался на тему того, что московская команда не смогла добыть чемпионский титул в этом сезоне.

«В Краснодаре "Динамо" проиграло не из-за отсутствия везения. Команде не хватило главного — ментальности и психологической уверенности в том, что она может победить. А без этого больших задач не решить. В нынешнем составе таких игроков нет. Как нет такого опыта и у тренера, который обязан постоянно нацеливать их на максимальные результаты.

И если "Динамо" хочет стать первым, то, начав готовиться к следующему сезону, должно поставить одну-единственную цель — только чемпионство! Чего я им и желаю», — приводит слова Бородюка «Спорт-Экспресс».

В итоге «Динамо» стало только третьим, пропустив вперед «Зенит» и «Краснодар».