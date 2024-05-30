ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханси ФликЗапасной вариант. Флик дождался приглашения от «Барселоны»
    Все новости спорта

    Бородюк: «Динамо» не хватило главного — ментальности и психологической уверенности

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший нападающий «Динамо» Александр Бородюк высказался на тему того, что московская команда не смогла добыть чемпионский титул в этом сезоне.

    Александр Бородюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бородюк

    «В Краснодаре "Динамо" проиграло не из-за отсутствия везения. Команде не хватило главного — ментальности и психологической уверенности в том, что она может победить. А без этого больших задач не решить. В нынешнем составе таких игроков нет. Как нет такого опыта и у тренера, который обязан постоянно нацеливать их на максимальные результаты.

    И если "Динамо" хочет стать первым, то, начав готовиться к следующему сезону, должно поставить одну-единственную цель — только чемпионство! Чего я им и желаю», — приводит слова Бородюка «Спорт-Экспресс».

    В итоге «Динамо» стало только третьим, пропустив вперед «Зенит» и «Краснодар».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • У Джоковича будут проблемы в игре с испанским грунтовиком?
  • Джокович — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Чехия (жен) — Бельгия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Австрия (жен) — Исландия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры