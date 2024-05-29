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    Тен Хаг высказался о новом тренере «Ливерпуля» Слоте

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на назначение нидерландского специалиста Арне Слота на пост наставника «Ливерпуля».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Люди слишком лирично отзываются о "Фейеноорде". Они в этом году были стабильными, но не лучшими. ПСВ был в два раза лучше во всех отношениях. С точки зрения доминирования над мячом, с точки зрения давления, с точки зрения интенсивности.

    Бош и его команда сделали это на высшем уровне. ПСВ был намного, намного лучше "Фейеноорда" на такой длинной дистанции», — приводит слова тен Хага Mirror.

    Напомним, Слот сменил на посту главного тренера «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавлявшего мерсисайдцев с 2015 года.

    Последним местом работы Слота был нидерландский «Фейеноорд», с которым он работал с июля 2021 года.

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