Тен Хаг высказался о новом тренере «Ливерпуля» Слоте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»отреагировал на назначение нидерландского специалистана пост наставника «Ливерпуля».

«Люди слишком лирично отзываются о "Фейеноорде". Они в этом году были стабильными, но не лучшими. ПСВ был в два раза лучше во всех отношениях. С точки зрения доминирования над мячом, с точки зрения давления, с точки зрения интенсивности.

Бош и его команда сделали это на высшем уровне. ПСВ был намного, намного лучше "Фейеноорда" на такой длинной дистанции», — приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, Слот сменил на посту главного тренера «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавлявшего мерсисайдцев с 2015 года.

Последним местом работы Слота был нидерландский «Фейеноорд», с которым он работал с июля 2021 года.