Скопинцев: Жутко обидно и за себя, и за болельщиков «Динамо»

Защитник «Динамо»рассказал о своем эмоциональном состоянии после поражения от(0:1) в заключительном туре РПЛ.

«Динамо» достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом России.

«Большое разочарование, что не смогли порадовать наших болельщиков, которые так ждали этого золота. Люди нас постоянно поддерживали и проделали такой непростой путь в Краснодар, чтобы увидеть настоящий праздник.

Очень плохие чувства от того, что не смогли им обеспечить его. Жутко обидно и за себя, и за них в первую очередь.

Мы помним времена, когда за "Динамо" играли топовые легионеры — Кураньи, Вальбуэна, Мисимович, когда были сильные российские футболисты уровня Кокорина, был Воронин. И эта команда не заняла даже третье место. Была бронзовая команда с Данни, Семшовым, Хохловым и Кержаковым, но в основном долгое время ничего не удавалось клубу выиграть, хотя были классные игроки. А мы уже второй раз за два года берем бронзу.

Обыграли дважды в этом сезоне "Зенит" (3:2; 1:0), показывали характер в концовках таких матчей, как с "Сочи" и "Балтикой". И показали, что можем биться за золото. Надо уважать проделанную работу. Да, она сделана еще не до конца, но, Бог даст, в будущем порадуем болельщиков. Сделаем все, чтобы в итоге достигнуть цели», — сказал Скопинцев в интервью «Известиям».