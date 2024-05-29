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    Скопинцев: Жутко обидно и за себя, и за болельщиков «Динамо»

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    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своем эмоциональном состоянии после поражения от «Краснодара» (0:1) в заключительном туре РПЛ.

    Дмитрий Скопинцев
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    Дмитрий Скопинцев

    «Динамо» достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом России.

    «Большое разочарование, что не смогли порадовать наших болельщиков, которые так ждали этого золота. Люди нас постоянно поддерживали и проделали такой непростой путь в Краснодар, чтобы увидеть настоящий праздник.

    Очень плохие чувства от того, что не смогли им обеспечить его. Жутко обидно и за себя, и за них в первую очередь.

    Мы помним времена, когда за "Динамо" играли топовые легионеры — Кураньи, Вальбуэна, Мисимович, когда были сильные российские футболисты уровня Кокорина, был Воронин. И эта команда не заняла даже третье место. Была бронзовая команда с Данни, Семшовым, Хохловым и Кержаковым, но в основном долгое время ничего не удавалось клубу выиграть, хотя были классные игроки. А мы уже второй раз за два года берем бронзу.

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