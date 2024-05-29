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    Дуглас Сантос: У «Зенита» стоит только одна задача — побеждать, так будет всегда

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об амбициях «сине-бело-голубых» в российской Премьер-лиге.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Это результат тяжелого труда каждого игрока "Зенита". Все наши усилия, все наши мольбы были направлены на то, чтобы финишировать первыми, и нам это удалось. Я горжусь командой.

    Матч с "Ростовом" мне, к большому сожалению, пришлось пропустить из-за повреждения, но я срывал голос, поддерживая парней с трибун, переживал и страдал. Это наша общая победа и это огромная награда за этот тяжелейший сезон.

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    • У "Зенита" в принципе в начале каждого сезона стоит только одна задача — побеждать и становиться чемпионом. Так было с первого моего дня в Петербурге — и так будет всегда», — сказал Дуглас Сантос «РИА Новости Спорт».

    Напомним, что по итогам сезона 2023/2024 «Зенит» 6-й раз подряд стал чемпионом России, выиграв чемпионскую гонку у «Краснодара» и «Динамо».

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