Павлюченко о Слишковиче: Он показал, что может быть главным тренером

Экс-нападающийпрокомментировал новость об уходеиз тренерского штаба «красно-белых».

«В принципе, та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец. Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали.

Не знаю, по каким причинам он покинул "Спартак", он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером. Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», — сказал Павлюченко ТАСС.

Напомним, что по ходу прошедшего сезона Слишкович был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера. Руководство «Спартака» решило назначить Деяна Станковича на пост наставника команды, который приступит к своей работе с начала следующего сезона.