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    Павлюченко о Слишковиче: Он показал, что может быть главным тренером

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    Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость об уходе Владимира Слишковича из тренерского штаба «красно-белых».

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «В принципе, та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец. Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали.

    Не знаю, по каким причинам он покинул "Спартак", он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером. Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», — сказал Павлюченко ТАСС.

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    • Напомним, что по ходу прошедшего сезона Слишкович был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера. Руководство «Спартака» решило назначить Деяна Станковича на пост наставника команды, который приступит к своей работе с начала следующего сезона.

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