1-й таймПари НН — АрсеналОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Гоцук«Пари НН» — «Арсенал». Онлайн
  • 19:36
    • Рублев уверенно прошел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 18:58
    • «Акрон» всухую обыграл «Урал» в первом матче стыков за выход в РПЛ
  • 18:36
    • «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера
  • 18:21
    • «Пари НН» и «Арсенал» Тула опубликовали стартовые составы на стыковой матч
  • 16:57
    • Жемалетдинов покинул «Локомотив»
    Все новости спорта

    Олимпиакос — Фиорентина: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.05.2024 в 22:00 начнется матч в финале Лиги конференций Олимпиакос — Фиорентина

    Футбол Лига конференций Олимпиакос Фиорентина Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    29.05.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в финале Лиги конференций Олимпиакос — Фиорентина. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 3.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Прямую трансляцию матча Олимпиакос — Фиорентина смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 21:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Минск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры