«ПСЖ» не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию в феврале

Форвард, который покинет «ПСЖ» по окончании контракта 30 июня, не получил зарплату за апрель и премию в феврале, сообщает CulturePSG со ссылкой на L’Equipe.

Отмечается, что суммарно это около 80 млн евро, что соответствует сумме бонуса за лояльность, который парижский клуб выплатил 25-летнему футболисту в феврале.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хотел, чтобы бонус за лояльность заплатил «Реал», в который француз перейдет как свободный агент летом, но мадридский клуб делать это отказался.

После этого «ПСЖ», понимая, что Мбаппе не подпишет новый контракт, не стал выплачивать игроку зарплату за апрель и причитающийся бонус в феврале.

Сейчас юристы с обеих сторон ведут переговоры, чтобы найти решение. «ПСЖ» хочет вернуть выплаченный бонус за лояльность, а Мбаппе хочет получить положенное по контракту.