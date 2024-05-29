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    Кузьмичев: Думаю, что проблем с трудоустройством Жемалетдинова не будет

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    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался об уходе воспитанника Рифата Жемалетдинова из стана «железнодорожников».

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «То время, которое Галактионов ему давал, он полностью оправдывал. Он забивал голы и усиливал команду. Но в конце Рифат совсем мало времени получал, не говоря уже о стартовом составе.

    Я думаю, тут больше тренерское решение. Что касается его качеств, то он квалифицированный футболист в самом расцвете. Я думаю, что проблем с его трудоустройством не будет», — сказал Кузьмичев «СЭ».

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    • Напомним, что всю профессиональную карьеру Жемалетдинов провел в «Локомотиве». В прошедшем сезоне полузащитник провел за московскую команду 20 матчей в РПЛ и забил 5 голов.

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