Клопп: Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен стоять за его спиной

Бывший главный тренер «Ливерпуля»ответил, как у него получилось наладить доверительные отношения со своими футболистами.

«Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен стоять за его спиной. Я не куплюсь на то, что в момент футболист стал бесполезным. Во что, кстати, верили другие клубы — покупали игрока за £ 80 млн, а потом отправляли его в аренду (вероятно, намёк на Джейдона Санчо)», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» по завершении сезона-2023/2024.

Джейдон Санчо, являющийся футболистом «Манчестер Юнайтед», вторую часть минувшей кампании провёл в «Боруссии». К манкунианскому клубу он присоединился летом 2021-го за £ 80 млн.