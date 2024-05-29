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    Флик о своем назначении в «Барселону»: Философия команды соответствует моей

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    Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик высказался о своем назначении на пост главного тренера «Барселоны».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Философия команды соответствует моей — я тоже предпочитаю атакующий футбол с владением мячом. И мы будем двигаться именно в этом направлении. В "Барселоне" одни из лучших воспитанников в мире. В основной команде виден сплав опыта и таланта молодых футболистов. Мы сделаем всё для их развития.

    Будем работать совместно со спортивным директором клуба Деку и президентом Лапортой. Командная работа для меня на первом месте. Вместе мы сосредоточимся на том, чтобы достичь задачи этой команды. Я безмерно рад, что мне придётся поработать со всеми этими людьми в таком клубе», — приводит слова Флика AS.

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    • Напомним, что руководство «Барселоны» расторгло контракт с бывшим наставником команды Хави и сегодня, 29-го мая объявила о назначении Флика. По итогам сезона 2023/2024 «сине-гранатовые» заняли 2-е место в таблице Примеры с 85-ю очками в активе.

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