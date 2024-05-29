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    Спортдиректор «Баварии»: Вместе с Компани мы хотим многого добиться

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    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал назначение Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенцев.

    Макс Эберль
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    Макс Эберль

    «Мы очень рады, что подписали Венсана Компани в "Баварию". В наших с ним разговорах мы сразу нашли общий язык. Он ясно продемонстрировал нам, насколько заинтересован в работе в "Баварии", как сильно хочет ею заняться.

    Венсан Компани голоден до побед и приносит этот менталитет с собой: как игрок он был ведущей фигурой в международном футболе на высшем уровне, а также добился успехов в качестве тренера.

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    • Нам бы хотелось видеть стабильность на этой позиции. Вместе с ним мы хотим многого добиться в "Баварии", добиться успеха, конечно же», — цитирует Эберля пресс-служба клуба.

    Напомним, что руководство «Баварии» подписало контракт с Компани до лета 2027-го года, заплатив «Бернли» 12 млн. евро за досрочное расторжение соглашения со специалистом.

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