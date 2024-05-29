Чалов: Нам повезло, потому что мы можем еще понаблюдать за игрой Акинфеева

Нападающийвысказался о том, что руководство армейцев продлило контракт с голкиперомеще на 2 года.

«Мы поздравили Игоря с продлением контракта. На самом деле нам повезло, потому что мы можем еще понаблюдать за его игрой эти два года. Самое главное, чтобы со здоровьем было все хорошо. Я думаю, что он будет еще радовать такими сейвами и прекрасной игрой, как в матче с "Уралом".

Во второй части меньше стал играть? Мы понимаем, что у него свои моменты, но он максимальный профессионал. Всегда хочет побеждать. Это передается команде», — приводит слова Чалова ТАСС.

По итогам сезона 2023/2024 ЦСКА занял 6-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. Акинфеев провел 25 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 34 мяча.