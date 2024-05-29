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    Чалов: Нам повезло, потому что мы можем еще понаблюдать за игрой Акинфеева

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о том, что руководство армейцев продлило контракт с голкипером Игорем Акинфеевым еще на 2 года.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Мы поздравили Игоря с продлением контракта. На самом деле нам повезло, потому что мы можем еще понаблюдать за его игрой эти два года. Самое главное, чтобы со здоровьем было все хорошо. Я думаю, что он будет еще радовать такими сейвами и прекрасной игрой, как в матче с "Уралом".

    Во второй части меньше стал играть? Мы понимаем, что у него свои моменты, но он максимальный профессионал. Всегда хочет побеждать. Это передается команде», — приводит слова Чалова ТАСС.

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    • По итогам сезона 2023/2024 ЦСКА занял 6-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. Акинфеев провел 25 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 34 мяча.

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