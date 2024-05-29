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    Бушманов: Возможно Слишкович решил, что готов к самостоятельной работе

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    Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался об уходе Владимира Слишковича из тренерского штаба «красно-белых».

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Без понятия, какие мотивы могут быть у решения Слишковича покинуть "Спартак". Возможно, Владимир решил, что готов к самостоятельной работе.

    Не знаю, получился бы у них хороший тандем со Станковичем. Он не исключал, что останется в "Спартаке", но, видимо, что-то поменялось с того времени», — сказал Бушманов Чемпионату.

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    • Напомним, что по ходу прошедшего сезона Слишкович был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака», но затем руководство «красно-белых» представило нового наставника — Деяна Станковича.

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