Анчелотти: У меня не существует стиля, его нельзя определить, потому что я меняюсь

Главный тренерподелился своим мнением по поводу стиля игры его команды.

«Видите ли, у меня нет стиля. Не существует стиля Анчелотти. Мой стиль нельзя определить, потому что я меняюсь. Стиль зависит от подготовки игроков.

Против "Манчестер Сити" (в четвертьфинале Лиги чемпионов) мы играли низким блоком, с мощной обороной. Мы так играли один или два раза в этом сезоне, не более. Обычно мы так не играем, мы больше атакуем. Но я видел в этом способ навязать борьбу и победить.

В этом сезоне у нас не было Карима Бензема, но появился Беллингем. У нас было два фантастических нападающих — Винисиус и Родриго, — но они играют на флангах. И мы начали играть с Винисиусом и Родриго, а Беллингем остался сзади в роли "десятки" — 4-3-1-2.

Вначале это отлично работало, Беллингем много забивал, но затем в матче с "Атлетико" мы пропустили три мяча после прострелов, потому что правый фланг не был прикрыт. Поэтому мы изменили схему, и Джуд стал помогать в обороне.

Мы адаптируемся, не причиняя неудобств игрокам. Если Винисиус не хочет отрабатывать в обороне, то я не буду заставлять его это делать. Там он не проявляет себя с лучшей стороны, поэтому мне нужно дать ему свободу.

Винисиус всегда был великолепен в игре один на один, но я помог ему стать более эффективным в глубине, а не только на фланге. Он быстр, он действительно талантлив, но на фланге ему приходится обыгрывать двоих, чтобы пробить. Сместившись в центр, он может забить одним касанием», — сказал Анчелотти The Times.

Напомним, что «Реал» дошел до финала Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии» 1-го июня в 22:00 мск. Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.