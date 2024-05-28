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    Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави откажется от компенсации за увольнение из клуба, сообщает интернет-издание AS.

    Хави
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    Хави

    По информации источника, соглашение с каталонским специалистом будет расторгнуто во вторник, 28 мая. «Барселона» сэкономит около € 12 млн благодаря отказу от неустойки. Отмечается, что Хави убеждён, что руководство «блауграны» обязано обеспечить восьми членам тренерского штаба полные выплаты за увольнение, размер которых близок к € 3 млн.

    24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок страны.

    Ранее сообщалось, что в среду, 29 мая, бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик официально подпишет контракт с «Барселоной».

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