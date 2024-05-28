Винисиус: Анчелотти убедил меня сменить позицию и научил играть глубже

Нападающийрассказал о работе с главным тренером команды

«Я всегда изучаю игру центральных и крайних защитников, против которых предстоит играть. Я хочу понять, как они могут попытаться заблокировать меня. Теперь мне нужно следить еще и за действиями вратарей, потому что я исполняю пенальти.

Анчелотти убедил меня сменить позицию, хотя я этого не хотел. Он научил меня играть глубже. За один сезон я добился большего прогресса, чем за все предыдущие годы», — сказал Винисиус As.

В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 9 голевых передач.