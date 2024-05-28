ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер» впервые в истории стал чемпионом ГерманииИсторический «Байер» и провальная «Бавария»: итоги сезона в Бундеслиге
  • 11:20
    • Бабич попал в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024
    Все новости спорта

    Винисиус: Анчелотти убедил меня сменить позицию и научил играть глубже

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Винисиус рассказал о работе с главным тренером команды Карло Анчелотти.

    Винисиус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус

    «Я всегда изучаю игру центральных и крайних защитников, против которых предстоит играть. Я хочу понять, как они могут попытаться заблокировать меня. Теперь мне нужно следить еще и за действиями вратарей, потому что я исполняю пенальти.

    Анчелотти убедил меня сменить позицию, хотя я этого не хотел. Он научил меня играть глубже. За один сезон я добился большего прогресса, чем за все предыдущие годы», — сказал Винисиус As.

  • Ла Лига. Определился состав участников еврокубков
  • Итоги чемпионата Испании по футболу
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 9 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Джоковича будут проблемы даже на старте «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Эрбер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Дарья Касаткина переиграет соперницу на опыте?
  • Френх — Касаткина. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Пахтакор» возьмет Суперкубок
  • «Пахтакор» — «Насаф». Прогноз и ставки
  • 2.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Френх — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рига — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тобол — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Кецманович — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры