Винисиус: Я бы отдал «Золотой мяч» Беллингему

Бразильский нападающий «Реала»заявил, что отдал бы «Золотой мяч» партнёру по команде полузащитнику

«Я бы отдал "Золотой мяч" Беллингему», — приводит слова бразильца AS.

Напомним, Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 12 результативных передач.

Ранее футболист защищал цвета «Бирмингема» и дортмундской «Боруссии».

Напомним, «Реалу» в нынешнем сезоне осталось сыграть в финале Лиге чемпионов, где команда встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 22:00 мск.