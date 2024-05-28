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    Винисиус: Я бы отдал «Золотой мяч» Беллингему

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    Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что отдал бы «Золотой мяч» партнёру по команде полузащитнику Джуду Беллингему.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Я бы отдал "Золотой мяч" Беллингему», — приводит слова бразильца AS.

    Напомним, Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 12 результативных передач.

    Ранее футболист защищал цвета «Бирмингема» и дортмундской «Боруссии».

    Напомним, «Реалу» в нынешнем сезоне осталось сыграть в финале Лиге чемпионов, где команда встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 22:00 мск.

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