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    Слишкович: Роль помощника в штабе Станковича — это не шаг назад

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    Бывший временный тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своей готовности продолжить работу в клубе уже в качестве помощника.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    Со следующего сезона главным тренером «Спартака» будет серб Деян Станкович.

    «Не считаю это шагом назад. Впрочем, иногда в жизни бывает так — нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

    Амбиции стать главным тренером, конечно же, есть. Я не начинал работать, чтобы быть ассистентом. Никто не знает, в "Спартаке" ли, или нет. Никто не знает, как будет развиваться моя карьера.

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    • В каждой команде, где я буду работать в будущем, я постараюсь выполнить свою работу наилучшим образом — как я умею и как считаю нужным. Иногда это может получиться, иногда нет. Это нормально. Посмотрим, что будет», — приводит слова боснийского специалиста «Р-Спорт».

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