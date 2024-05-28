Слишкович: Роль помощника в штабе Станковича — это не шаг назад

Бывший временный тренер «Спартака»рассказал о своей готовности продолжить работу в клубе уже в качестве помощника.

Со следующего сезона главным тренером «Спартака» будет серб Деян Станкович.

«Не считаю это шагом назад. Впрочем, иногда в жизни бывает так — нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

Амбиции стать главным тренером, конечно же, есть. Я не начинал работать, чтобы быть ассистентом. Никто не знает, в "Спартаке" ли, или нет. Никто не знает, как будет развиваться моя карьера.

В каждой команде, где я буду работать в будущем, я постараюсь выполнить свою работу наилучшим образом — как я умею и как считаю нужным. Иногда это может получиться, иногда нет. Это нормально. Посмотрим, что будет», — приводит слова боснийского специалиста «Р-Спорт».