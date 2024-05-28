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    Семак — о сравнении с Романцевым: Кто сильнее? Конечно, Олег Иванович

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об очередном чемпионском титуле команды под его руководством и сравнил себя с Олегом Ивановичем Романцевым.

    Сергей Семак, Валерий Карпин и Олег Романцев в сборной России
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    Сергей Семак, Валерий Карпин и Олег Романцев в сборной России

    «Самое главное — результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует. Кто сильнее — я или Олег Романцев? Конечно, Олег Иванович», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Напомним, для Семака это шестой чемпионский титул подряд в качестве тренера «Зенита» (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Также он в качестве игрока становился пять раз чемпионом России в составе ЦСКА (в сезоне-2003), «Рубина» (в сезонах-2008 и 2009) и «Зенита» (в сезонах-2010 и 2011/2012).

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    • Ранее рекорд по количеству побед в чемпионате России принадлежал Олегу Романцеву, который со «Спартаком» выигрывал золото пять лет подряд (1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Всего же у легендарного тренера 8 чемпионских титулов в РПЛ и одно золото в чемпионате СССР.

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