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    Орлов: «Динамо» не хватило опыта

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    Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Мне даже странно, что начали говорить сразу после матча, что Марцел Личка не тренер. Во-первых, Марцел Личка приехал из Оренбурга в Москву. И создал команду, которая такой оживляж, как у нас говорят на телевидении, в нашем футболе совершила.

    Перед последним туром был на первом месте со своей командой. Да, им не хватило опыта, вот этой устойчивости психологической», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

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    В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» уступило «Краснодару». «Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

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