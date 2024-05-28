Модрич: Не стоит смотреть на возраст

Полузащитник мадридского «Реала»ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Не могу сказать точно, когда завершу карьеру. Это будет зависеть от моих ощущений.

Сейчас я чувствую себя настолько хорошо физически, что полностью уверен в своей способности продолжать выступления на элитном уровне. Не стоит смотреть на возраст», — приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны.