Азар: Мне было немного грустно после ухода Почеттино из «Челси»

Экс-футболиствысказался об уходес поста главного тренера «синих».

«Если честно, мне было немного грустно (от ухода Маурисио Почеттино). Я думаю, что он проделал отличную работу.

Люди хотят, чтобы "Челси" был в четверке сильнейших, но это просто переходный сезон. Он отличный тренер, я желаю ему удачи, посмотрим, кто будет там в будущем», — сказал Азар talkSPORT.

По итогам сезона 2023/2024 «Челси» занял 6-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе. После последнего тура руководство «синих» объявило об уходе Почеттино с поста главного тренера.