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    Азар: Мне было немного грустно после ухода Почеттино из «Челси»

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    Экс-футболист «Челси» Эден Азар высказался об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера «синих».

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Если честно, мне было немного грустно (от ухода Маурисио Почеттино). Я думаю, что он проделал отличную работу.

    Люди хотят, чтобы "Челси" был в четверке сильнейших, но это просто переходный сезон. Он отличный тренер, я желаю ему удачи, посмотрим, кто будет там в будущем», — сказал Азар talkSPORT.

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