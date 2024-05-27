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    Юран: В ближайшее время «Динамо» будет сложно получить еще шанс стать чемпионом

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    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об утерянном чемпионстве «Динамо».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Динамо не использовало большой шанс. Не могу утверждать, но, боюсь, в ближайшее время получить ещё один такой шанс "Динамо" будет сложно. Всего лишь один гол и одно очко — чемпионы. Но здесь "Зенит" с "Краснодаром" дали шанс "Динамо", потому что часто теряли очки.

    Приятно, когда в концовке чемпионата непонятно, кто будет чемпионом. Чисто по-футбольному жалко "Динамо", потому что не использовали такой шансище. К сожалению, такая ситуация случилась. Надо отдать должное "Краснодару", так как они играли на победу.

    Моё мнение, что такая вещь, когда устраивает ничья — это обманка. Возможно, "Динамо" держало в голове, что их устроит ничья. Если бы было чётко понятно, что только в случае победы станут чемпионами, то могло бы быть иначе. Всё идёт от головы», — цитирует Юрана «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) и в итоге финишировало только третьим.

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