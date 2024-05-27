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    Хави: Увольнение из «Барселоны»? Не обязан озвучивать причины

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    Экс-наставник «Барселоны» Хави прокомментировал решение руководства клуба об увольнении, а также отказался называть причины своего ухода.

    Хави
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    Хави

    «Мы думали, что это ещё не конец. Противоречивое ощущение, мы не выигрывали титулы, но мы были на правильном пути. В футболе есть такие вещи. Руководство принимает решения. Мы довольны тем, что сделали: это два титула в сложной ситуации. Реакция игроков была замечательной.

    Причины ухода? Я не обязан называть причины. У меня нет другого выбора, кроме как принять это, и ничего более. Решение уже принято, и мы должны смотреть вперёд. Клуб превыше всех», — приводит слова Хави Marca.

    В нынешнем сезоне «Барселона» заняла второе место в испанской Ла Лиге, отстав от мадридского «Реала» на 10 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале.

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