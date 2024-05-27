ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоакин Бакли«Дана Уайт хотел моего боя с Гэрри, но я жду более громкое имя» — интервью со звездой UFC Хоакином Бакли
  • 09:55
    • «Рейнджерс» в овертайме победили «Флориду» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ
  • 15:21
    • Тренер «Лестера» близок к назначению в «Челси»
  • 15:10
    • Whoscored назвал символическую сборную сезона в РПЛ
  • 14:59
    • Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
  • 14:40
    • «Милан» согласовал контракт с португальским тренером
    Все новости спорта

    Анчелотти: Мы проделали успешную работу с Винисиусом

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о работе с вингером Винисиусом Жуниором. Он заявил, что футболист прибавил в каждом аспекте.

    Винисиус Жуниор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    «Мы проделали успешную работу с Винисиусом. Он хорошо прибавил в каждом аспекте. На данный момент Винисиус больше сосредоточен на победе в Лиге чемпионов, нежели на индивидуальных достижениях», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

    Футболист считается одним из фаворитов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне чемпионата Испании отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За «Реал» 23-летний полузащитник играет с лета 2018 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бохум» совершить чудо?
  • «Фортуна» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Медведев снова проиграет на старте «Ролан Гаррос»?
  • Кепфер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Команды должны сыграть результативно
  • «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Кепфер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мелихени Родригес — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Коболли — Медьедович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Этчеверри — Казо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры