Анчелотти: Мы проделали успешную работу с Винисиусом

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
«Мы проделали успешную работу с Винисиусом. Он хорошо прибавил в каждом аспекте. На данный момент Винисиус больше сосредоточен на победе в Лиге чемпионов, нежели на индивидуальных достижениях», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.
Футболист считается одним из фаворитов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне чемпионата Испании отметился 15 голами и 5 результативными передачами.
Календарь и таблица испанской Примеры
За «Реал» 23-летний полузащитник играет с лета 2018 года.