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    Семшов: Хочется посмотреть, как Станкович будет работать в «Спартаке»

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Хочется посмотреть, как Станкович будет работать в "Спартаке". Это топовый футболист, легенда мирового футбола. Но как тренера мы его не знаем. Давайте не будем сравнивать чемпионаты Венгрии и Сербии с нашим. Наш всё же сильнее, наверное. У нас больше топовых клубов, чем там.

    В "Сампдории" у него был неудачный опыт. Интересно, что будет в нашем чемпионате», — сказал Семшов в эфире телеканала 'Матч ТВ'.

    Напомним, Станкович приступит к работе со 'Спартаком' в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович.

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