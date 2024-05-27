Семшов: Хочется посмотреть, как Станкович будет работать в «Спартаке»

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о новом главном тренере «Спартака»

«Хочется посмотреть, как Станкович будет работать в "Спартаке". Это топовый футболист, легенда мирового футбола. Но как тренера мы его не знаем. Давайте не будем сравнивать чемпионаты Венгрии и Сербии с нашим. Наш всё же сильнее, наверное. У нас больше топовых клубов, чем там.

В "Сампдории" у него был неудачный опыт. Интересно, что будет в нашем чемпионате», — сказал Семшов в эфире телеканала 'Матч ТВ'.

Напомним, Станкович приступит к работе со 'Спартаком' в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович.