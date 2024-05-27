Агент Макарова: К Денису постоянно проявляют интерес разные клубы

Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Динамо», высказался о возможном уходе игрока из московского клуба.

«К нему постоянно проявляют интерес абсолютно разные клубы. И не только из Европы. Он в принципе интересен, и интерес к нему не пропал.

Другое дело, все упирается в условия, которые предложат футболисту. Условия — это не только деньги. Это потенциальные задачи, репутация клуба, местонахождение. Очень много моментов, которые должны устроить самого футболиста.

Плюс, предложением должен быть доволен клуб, в котором он сейчас пребывает, как я уже сказал. Если предложение будет адекватным и устроит "Динамо", то все может произойти.

И клубы проявляют интерес абсолютно разные. На протяжении всего времени, что он находится в "Динамо", всегда есть какой‑то интерес к нему», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Макарова в три миллиона евро. В минувшем сезоне он провел 26 матчей и забил пять мячей.