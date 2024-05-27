Личка: Я чувствую себя здесь хорошо, но не хватает семьи

Главный тренерзаявил, что ему комфортно работать в стане «бело-голубых».

«Я чувствую себя здесь хорошо. Честно скажу, комфортно. Но не хватает семьи, да. Это тяжело. Но мы стараемся и работаем. Сейчас я поеду домой. Я старался работать так, как я работал раньше и в "Оренбурге", и в "Бресте". Ты так адаптируешься к разным ситуациям.

Понятно, что-то, что работало в "Оренбурге", не всегда работает в "Динамо". Поэтому нужно быть гибким, стараться менять и себя тоже», — приводит слова Лички ТАСС.

По итогам сезона 2023/2024 «Динамо» заняло 3-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. Команда проиграла решающий матч «Краснодару» (0:1) и упустила чемпионство.