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    Личка: Я чувствую себя здесь хорошо, но не хватает семьи

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что ему комфортно работать в стане «бело-голубых».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я чувствую себя здесь хорошо. Честно скажу, комфортно. Но не хватает семьи, да. Это тяжело. Но мы стараемся и работаем. Сейчас я поеду домой. Я старался работать так, как я работал раньше и в "Оренбурге", и в "Бресте". Ты так адаптируешься к разным ситуациям.

    Понятно, что-то, что работало в "Оренбурге", не всегда работает в "Динамо". Поэтому нужно быть гибким, стараться менять и себя тоже», — приводит слова Лички ТАСС.

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