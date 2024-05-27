Личка: Я уверен, что депрессия от итогов концовки чемпионата не перейдет на следующий сезон

Главный тренер московскоговысказался о реакции команды на упущенный чемпионский титул в концовке сезона.

«Я уверен, что депрессия от итогов концовки чемпионата не перейдёт на следующий сезон. Это должно мотивировать "Динамо". В Краснодаре была хорошая атмосфера, эмоции, болельщики. Для этого и существует футбол. То, что было в матче с "Краснодаром", не купишь за деньги. Ты должен это заслужить на тренировках и играх. Весь год мы работали и могли выиграть этот матч. Это нельзя купить, как автомобиль в салоне», — приводит слова Лички «Чемпионат».

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Напомним, что «Динамо» в последнем туре проиграло «Краснодару» (0:1) и в итоге финишировало на третьей строчке в турнирной таблице.