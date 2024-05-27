ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Бенефис «Манчестер Сити», прощание Клоппа с Туманным Альбионом. Итоги сезона АПЛ 2023/2024
  • 16:17
    • Свентек разгромила соперницу на старте «Ролан Гаррос»
  • 15:45
    • В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага
  • 15:29
    • «Крылья Советов» объявили о переходе Песьякова
  • 15:21
    • Тренер «Лестера» близок к назначению в «Челси»
  • 15:10
    • Whoscored назвал символическую сборную сезона в РПЛ
    Все новости спорта

    Колхети-1913 — Динамо Тб: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.05.2024 в 19:00 начнется матч в Высшей лиге Грузии Колхети-1913 — Динамо Тб

    Футбол
    27.05.2024 в 19:00 начнется матч в турнире в Высшей лиге Грузии Колхети-1913 — Динамо Тб. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Колхети-1913 — Динамо Тб смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бохум» совершить чудо?
  • «Фортуна» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Медведев снова проиграет на старте «Ролан Гаррос»?
  • Кепфер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Команды должны сыграть результативно
  • «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Френх — Касаткина Ставка (к
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мелихени Родригес — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Коболли — Медьедович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Этчеверри — Казо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры