Газзаев раскритиковал РПЛ за выбор Лички лучшим тренером сезона

Известный тренервозмущен новостью о том, чтоиз «Динамо» признан лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Динамо» под руководством Лички заняло третье место в РПЛ. Московскому достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром» (0:1) в заключительном туре, чтобы стать чемпионом.

Первое место шестой год подряд занял «Зенит» Сергея Семака.

«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из "Динамо".

По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное — результат.

Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...

Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду — это выдающееся достижение!

Других вариантов нет! Но Сергея нет даже в тройке! Нонсенс. При всем уважении к Карпину и Ивичу, они не взяли титул. "Ростов" вообще стал только седьмым...

Да и причем тут Ивич? Он покинул "Краснодар" после первых весенних туров. Серебро с командой взял Мусаев. Так почему его тоже нет даже в тройке? Я все никак не могу взять в толк, чем руководствовались организаторы премии и участники голосования.

Кроме того, не понял, почему награду Личке вручал Массимо Каррера? Других кандидатур у нас нет? Почему не пригласили Юрия Палыча Семина, Олега Иваныча Романцева, наших мэтров?! Они не заслужили?

Опять наблюдается какая-то странная картина. Мы почему-то с трепетом относимся к иностранным специалистам, забывая порой про свою тренерскую школу! А между прочим, именно ее представитель шесть лет подряд опережает всех остальных! Более того, Семак имеет шанс выиграть с "Зенитом" и Кубок России.

И что тогда получится? Тренер сделает золотой дубль, а его не включили даже в тройку лауреатов?! Не находите это абсурдным? Это что за псевдоэксперты такие, которые не видят очевидного?», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».