Чалов: Не удовлетворен своей игрой в сезоне

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
«Я неудовлетворён своей игрой в этом сезоне. Надо было выиграть либо чемпионат, либо Кубок. Мы понимаем, что в этом году ни того, ни другого нет. Понятно, что нападающий должен забивать.
В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещё надо реализовать», — сказал Чалов «Чемпионату».
В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года.