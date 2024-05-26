Зырянов: Не сказал бы, что развязка в чемпионкой гонке РПЛ оказалась неожиданной

Бывший полузащитниквысказался об итогах сезона чемпионата России.

«Не сказал бы, что развязка в чемпионкой гонке РПЛ оказалась неожиданной. Все у нас хотели, чтобы "Зенит" стал чемпионом, это и произошло. В последнем туре были шансы. Да, не всё было в наших руках, но "Краснодар" и "Зенит" победили, потому чемпионство закономерное. О проблемах "Динамо" говорить не буду, у них есть руководители, тренеры, пусть они рассказывают.

Наверное, сложно поддерживать шесть лет подряд прекрасную форму и становиться чемпионами. "Зенит" продемонстрировал, что стал чемпионом, когда временами показывал не очень хороший футбол. Это дорогого стоит. Надо отдать должное тренерскому штабу и руководителям "Зенита", которые в непростое время смогли выиграть шестое подряд чемпионство», — приводит слова Зырянова «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России.