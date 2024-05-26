Зарема: Можно похлопать «Краснодару», «Динамо» и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

«Зенит» под руководством Сергея Семака шестой раз подряд стал победителем чемпионата России.
«В этом году все желали чемпионства "Краснодару". Казалось бы, за вклад в развитие российского футбола Галицкий заслужил хоть какой-то титул или трофей. Огромное разочарование, что не подарили футбольный праздник не только краснодарскому краю, но и всем тем, кто не болел за "Зенит" и "Динамо".
Увольнение Ивича в межсезонье — подарок "Зениту". "Спартак" также сделал свои, наоборот, не уволив Абаскаля и мучая команду и болельщиков.
Все команды спотыкались сами об себя, что приводило к немыслимым потерям очков. Можно дружно похлопать и "Краснодару", и "Динамо", и "Спартаку" — сами преподнесли чемпионство на блюдечке "Зениту".
Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась. Давно не было, чтобы чемпион набрал всего 57 очков.
При этом "Зенит" возьмет и Кубок, и Суперкубок автоматически. Остальные команды просто побыли массовкой для Зенита», — приводит слова Салиховой Sport24.