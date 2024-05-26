Зарема: Можно похлопать «Краснодару», «Динамо» и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об очередном чемпионском титуле

«Зенит» под руководством Сергея Семака шестой раз подряд стал победителем чемпионата России.

«В этом году все желали чемпионства "Краснодару". Казалось бы, за вклад в развитие российского футбола Галицкий заслужил хоть какой-то титул или трофей. Огромное разочарование, что не подарили футбольный праздник не только краснодарскому краю, но и всем тем, кто не болел за "Зенит" и "Динамо".

Увольнение Ивича в межсезонье — подарок "Зениту". "Спартак" также сделал свои, наоборот, не уволив Абаскаля и мучая команду и болельщиков.

Все команды спотыкались сами об себя, что приводило к немыслимым потерям очков. Можно дружно похлопать и "Краснодару", и "Динамо", и "Спартаку" — сами преподнесли чемпионство на блюдечке "Зениту".

Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась. Давно не было, чтобы чемпион набрал всего 57 очков.

При этом "Зенит" возьмет и Кубок, и Суперкубок автоматически. Остальные команды просто побыли массовкой для Зенита», — приводит слова Салиховой Sport24.