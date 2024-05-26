«Арсенал» собирается летом продать Фабиу Виейра

собирается в предстоящее межсезонье выставить на трансфер своего португальского атакующего полузащитника. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, игрок не устраивает главного тренера канониров Микеля Артету, которому не нравится его отношение к делу на тренировках лондонской команды.

Отмечается, что «Арсенал» будет готов рассмотреть предложения о покупке португальского хавбека за ту же сумму, за которую канониры купили Виейра два года назад.

Напомним, 23-летний Фабиу Виейра перешёл в «Арсенал» из «Порту» в 2022 году за 35 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 17 матчах «канониров», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.