Скопинцев: Грустно за болельщиков, которые могли сейчас пировать

Дмитрий Скопинцев Фото: globallookpress.com
«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему всё так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.
Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», — сказал Скопинцев «Чемпионату».
В итоге «Динамо» заняло лишь третье место с 56 очками. Чемпион стал «Зенит», у которого на очко больше.