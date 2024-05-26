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    Скопинцев: Грустно за болельщиков, которые могли сейчас пировать

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    Левый защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился своими эмоциями после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара», в котором его команда проиграла со счетом 0:1 и упустила шанс выиграть золотые медали.

    Дмитрий Скопинцев
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    Дмитрий Скопинцев

    «Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему всё так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.

    Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», — сказал Скопинцев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В итоге «Динамо» заняло лишь третье место с 56 очками. Чемпион стал «Зенит», у которого на очко больше.

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