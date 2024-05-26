Скопинцев: Грустно за болельщиков, которые могли сейчас пировать

Левый защитник московского «Динамо»поделился своими эмоциями после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара», в котором его команда проиграла со счетом 0:1 и упустила шанс выиграть золотые медали.

«Разочарование, большое разочарование. Нет ответа, почему всё так сложилось. Моменты были, вроде бы нас не зажало.

Вообще это, конечно, ужасно, очень грустно. Особенно из-за болельщиков, которые столько лет ждали, они такой путь преодолели. Могли сейчас пировать, праздновать. Очень плохие чувства. За всех обидно: и за себя, и за фанатов в первую очередь», — сказал Скопинцев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В итоге «Динамо» заняло лишь третье место с 56 очками. Чемпион стал «Зенит», у которого на очко больше.