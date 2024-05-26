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    Семак опередил Романцева и стал самым титулованным в российском футболе

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    «Зенит» под руководством Сергея Семака обыграл в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» и стал победителем чемпионата по итогам сезона-2023/2024.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Этот титул стал шестым в тренерской карьере Сергея Семака (сезоны-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Ранее он пять раз завоёвывал титулы чемпиона страны, будучи футболистом ЦСКА (в сезоне-2003), «Рубина» (в сезонах-2008 и 2009) и «Зенита» (в сезонах-2010 и 2011/2012). На счету тренера сине-бело-голубых, следовательно, стало в общей сумме 11 побед в Российской Премьер-Лиге в качестве тренера и игрока.

    Таким образом, Сергей Семак обошёл по чемпионским титулам лидировавшего бывшего тренера сборной России и «Спартака» Олега Романцева и стал самым титулованным в отечественном футболе. 70-летний Романцев побеждал в чемпионатах СССР и России 10 раз: однажды в качестве футболиста (в сезоне-1979) и девять раз в статусе тренера (в сезонах-1989, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001).

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