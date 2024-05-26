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    Мбаппе: О новом клубе объявлю в свое время

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    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после финального матча Кубка Франции, в котором парижане одержали победу над «Лионом» (2:1), рассказал, когда объявит о своём новом клубе официально.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я объявлю о своём новом клубе в своё время. Я думаю, что до объявления осталось всего несколько дней. Ждите анонса», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

    Отметим, что для Мбаппе это был последний матч в составе французского клуба. Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу».

    Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

    Напомним, 10 мая Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.

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