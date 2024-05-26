Мбаппе трогательно высказался об уходе из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ»поделился эмоциями от последнего матча за парижан.

25 мая «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, обыграв в финале «Лион» (2:1).

«Мы не выигрывали этот трофей два или три года. Он наш, он очень дорог нам, игрокам и болельщикам. Мы рекордсмены в этом турнире. Это была отличная серия, мы играли почти со всеми большими командами и побеждали уверенно.

Это был отличный вечер и отличный сезон. Надеюсь, что дети будут продолжать смотреть за "ПСЖ". Мы старались увлечь людей, дать молодым людям возможность играть за "ПСЖ". Надеюсь, что еще больше молодых людей захотят заявить о себе здесь.

Я много думал о последних нескольких годах. Сердце разрывается от мысли, что все закончилось. То, что у меня было здесь, я никогда не найду в другом месте. Но впереди меня ждет что-то фантастическое», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.