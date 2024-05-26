Личка: Матч с «Краснодаром» был для «Динамо» вопросом жизни и смерти

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в решающем матче за звание чемпионов России.

«Мне сейчас грустно. Но многие верили четыре-пять недель назад, что мы можем сейчас биться с "Краснодаром" за чемпионство. Те эмоции, которые дали болельщики и команда, очень приятны для меня. Но, к сожалению, не был сделан последний маленький шаг. Мы для того и играем в футбол, для таких игр, как с "Краснодаром".

Мы знали, что, если проиграем, закончим сезон на третьем месте. Это значит, что у нас ничего не получилось. Но это жизнь и это футбол. Это был вопрос жизни и смерти. Сегодня-завтра будем грустить. Но надо уважать нашу команду за результат в этом году», — сказал Личка «Чемпионату».

По итогам сезона-2023/2024 РПЛ «Динамо» набрало 56 очков в 30 матчах и заняло третье место в РПЛ. Победа или ничья в выездном матче 30-го тура с «Краснодаром» (0:1) принесла бы бело-голубым чемпионское звание.