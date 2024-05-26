ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 23:59
    • «ПСЖ» победил «Лион» и стал обладателем Кубка Франции
  • 23:58
    • «Реал» и «Бетис» поделили очки в матче Примеры
  • 23:00
    • «Байер» стал обладателем Кубка Германии
  • 18:31
    • «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд
  • 23:42
    • «Милан» упустил победу в матче с «Салернитаной»
    Все новости спорта

    Тренер «Локомотива» Галактионов заявил о желании продолжить работу в команде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своём будущем в московском клубе.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Желание продолжать работу у нашего тренерского штаба, безусловно, есть. Как я и сказал после матча с "Балтикой", у нас сформировалась хорошая, молодая команда с костяком из русских футболистов. Есть те, кто у нас на глазах стал стабильным игроком сборной России, есть совсем молодые ребята. Понимаем, что другие клубы РПЛ тратят много средств на легионеров, у них такой подход, но наш клуб выбрал иной вектор.

    Развивать игроков, добиваясь с ними результата — интересная работа, и я бы хотел её продолжить. Но это должно быть обоюдное желание. Как я и говорил по ходу сезона, нам надо встретиться с руководством, обсудить очень многие моменты, достигнуть консенсуса и понять, в каком направлении "Локомотив" будет двигаться дальше», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Лидс» вернется в АПЛ!
  • «Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Гости увезут три очка из Бергамо?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры