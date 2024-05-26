ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Чехии Чехия разбила Швецию и вышла в финал, где сыграет со Швейцарией, которая сенсационно прошла Канаду
  • 18:43
    • Швеция победила Канаду и завоевала бронзовые медали
  • 18:38
    • ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первой игре финала плей-офф
  • 17:37
    • Алькарас разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Эванс: Хочу, чтобы тен Хаг остался в «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался о будущем в команде наставника Эрика тен Хага.

    Джонни Эванс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонни Эванс

    «Я надеюсь на это (что тен Хаг останется). Он вернул меня в команду, продемонстрировав большую веру в меня. У меня есть только хорошие слова о нём, и я думаю, что за последний месяц или около того он продемонстрировал невероятную тактическую гибкость, позволяющую избегать контратак, стиль, который, как он считает, он сам не тренирует. На протяжении последнего месяца мы выступали гораздо лучше.

    У нас с ним прекрасные отношения, и я надеюсь, что он останется. Я вернулся летом, и он доверился мне, а это всё, что вы хотите от своего тренера. В этом сезоне я провёл 30 игр, так что я счастлив», — приводит слова Эванса Goal.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» стал только восьмым по итогам сезона АПЛ, но выиграл Кубок Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Завершит ли «Барселона» сезон победой?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» переиграть «Верону»?
  • «Верона» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арнальди — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шелтон — Гастон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры