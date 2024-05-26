Эванс: Хочу, чтобы тен Хаг остался в «Манчестер Юнайтед»

Защитниквысказался о будущем в команде наставника

«Я надеюсь на это (что тен Хаг останется). Он вернул меня в команду, продемонстрировав большую веру в меня. У меня есть только хорошие слова о нём, и я думаю, что за последний месяц или около того он продемонстрировал невероятную тактическую гибкость, позволяющую избегать контратак, стиль, который, как он считает, он сам не тренирует. На протяжении последнего месяца мы выступали гораздо лучше.

У нас с ним прекрасные отношения, и я надеюсь, что он останется. Я вернулся летом, и он доверился мне, а это всё, что вы хотите от своего тренера. В этом сезоне я провёл 30 игр, так что я счастлив», — приводит слова Эванса Goal.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» стал только восьмым по итогам сезона АПЛ, но выиграл Кубок Англии.