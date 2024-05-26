Клаудиньо высказался о своем будущем в «Зените»

рассказал, планирует ли он играть зав следующем сезоне.

Ранее неоднократно сообщалось, что Клаудиньо может покинуть «Зенит» и вернуться в чемпионат Бразилии.

«У меня контракт до 2027 года. На данный момент — да, собираюсь остаться в "Зените" на следующий сезон. Я должен отработать свой контракт.

Конечно, сейчас я хочу насладиться этим моментом с семьей. Но впереди еще финал Кубка России, так что... надо сосредоточиться на финале Кубка, чтобы снова стать обладателями трофея. А потом, когда я буду в отпуске, я поговорю с "Зенитом" и посмотрю, что будет лучше для всех.

Хочу ли я остаться? Да, у меня есть контракт, я счастлив. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 30 матчей, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.