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    Клаудиньо высказался о своем будущем в «Зените»

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    Клаудиньо рассказал, планирует ли он играть за «Зенит» в следующем сезоне.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Ранее неоднократно сообщалось, что Клаудиньо может покинуть «Зенит» и вернуться в чемпионат Бразилии.

    «У меня контракт до 2027 года. На данный момент — да, собираюсь остаться в "Зените" на следующий сезон. Я должен отработать свой контракт.

    Конечно, сейчас я хочу насладиться этим моментом с семьей. Но впереди еще финал Кубка России, так что... надо сосредоточиться на финале Кубка, чтобы снова стать обладателями трофея. А потом, когда я буду в отпуске, я поговорю с "Зенитом" и посмотрю, что будет лучше для всех.

    Хочу ли я остаться? Да, у меня есть контракт, я счастлив. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 30 матчей, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.

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