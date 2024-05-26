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    Амрабат: «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире, кто бы не хотел играть здесь?

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался о своем будущем в команде.

    Софьян Амрабат
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    Софьян Амрабат

    «Знаю ли я уже, что буду делать в следующем году? Нет. Мы собираемся обсудить это. Остаться, безусловно, вариант. Это был очень трудный сезон. "Манчестер Юнайтед" должен выступать намного лучше. Мы все обсудим.

    "Манчестер Юнайтед" — самый большой клуб в мире, так что кто бы не хотел играть здесь? Но обе стороны должны быть довольны друг другом, так что мы сейчас сядем и посмотрим, что решим», — цитирует Амрабата Goal.

    В завершившемся сезоне Амрабат провел 30 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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