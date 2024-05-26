Алькантара может вернуться в «Барселону»

в это межсезонье может подписать контракт с

По информации AS, в каталонском клубе хотят предложить Алькантаре специфическую должность — одновременно игрока и помощника нового главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

В «Барселоне» хотят, чтобы рядом с Фликом был человек, который владеет испанским и немецким языками.

Как известно, Алькантара играл за «Баварию», в том числе под руководством Флика, вместе с которыми они выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.

Источник утверждает, что «Барса» также рассматривает кандидатуры Хави Мартинеса, Марка Бартры и Ивана Ракитича.

Напомним, Алькантара покинул «Ливерпуль» после истечения срока контракта и находится в статусе свободного агента.