Юран — о последнем туре РПЛ: У кого-то полетит телевизор или бутылка, а кто-то будет радоваться

Известный российский тренервысказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Я не играл ни в "Краснодаре", ни в "Динамо", ни в "Зените", поэтому сложно говорить о симпатиях. Я часто слышу от многих болельщиков и иногда на улице, что большинство хочет, чтобы чемпионом стал не "Зенит". В последние годы гегемоном был "Зенит", поэтому многие настроены на чемпионство "Краснодара" или "Динамо", чтобы прервать эту серию. Гегемония гегемонией, но если ты по спортивной составляющей лучше своих соперников, то всё заслуженно.

Надеюсь, напряжение будет до последней минуты. Матчи начнутся в одно время. Я завидую болельщикам, потому что они будут до последнего переживать. У кого-то полетит телевизор или бутылка, а кто-то будет радоваться. В этом-то и прелесть его величества футбола», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Перед заключительным туром РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» (54 очка).