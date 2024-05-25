Хави о своем уходе из «Барселоны»: Мне остается только смириться с этим

Главный тренервысказался о своем увольнении после окончания нынешнего сезона.

«Вчера мы говорили с президентом, он изложил мне свои доводы, согласно которым он считает, что тренера нужно менять. Мне остаётся только смириться с этим, ведь именно он принимает все решения в клубе.

Я всегда буду доступен для "Барселоны". Мы пожали руки, обнялись и пожелали друг другу всего наилучшего. Теперь я буду ещё одним фанатом (»Барселоны«)», — приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, что «Барселона» сыграет свой последний матч в нынешнем сезоне в рамках Примеры против «Севильи» завтра, 26-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.