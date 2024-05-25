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    Хави о своем уходе из «Барселоны»: Мне остается только смириться с этим

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем увольнении после окончания нынешнего сезона.

    Хави
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    Хави

    «Вчера мы говорили с президентом, он изложил мне свои доводы, согласно которым он считает, что тренера нужно менять. Мне остаётся только смириться с этим, ведь именно он принимает все решения в клубе.

    Я всегда буду доступен для "Барселоны". Мы пожали руки, обнялись и пожелали друг другу всего наилучшего. Теперь я буду ещё одним фанатом (»Барселоны«)», — приводит слова Хави Sport.es.

  • Уход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами
  • Печальный урок для легендарного игрока, пострадавшего от клуба, который он так любит
  • Вчера

    • Напомним, что «Барселона» сыграет свой последний матч в нынешнем сезоне в рамках Примеры против «Севильи» завтра, 26-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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