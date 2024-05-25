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    Тюкавин об упущенном чемпионстве: Мы верили всей командой

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги сезона для «бело-голубых» после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Конечно, мы верили всей командой (в победу). Достаточно было сыграть вничью. Я бы не сказал, что это повлияло, мы выходили играть как обычный матч на победу.

    Я бы не сказал, что мы удерживали счет в каких-то моментах. Сезон оценил бы на четыре с плюсом», — цитирует Тюкавина «РИА-Новости Спорт».

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    • По итогам нынешнего сезона «Зенит» занял 1-е место в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе. На 2-й позиции расположился «Краснодар» с 56-ю баллами, а 3-ку лидеров замкнуло «Динамо» (56).

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