Тюкавин об упущенном чемпионстве: Мы верили всей командой

Нападающийподвел итоги сезона для «бело-голубых» после поражения от(0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

«Конечно, мы верили всей командой (в победу). Достаточно было сыграть вничью. Я бы не сказал, что это повлияло, мы выходили играть как обычный матч на победу.

Я бы не сказал, что мы удерживали счет в каких-то моментах. Сезон оценил бы на четыре с плюсом», — цитирует Тюкавина «РИА-Новости Спорт».

По итогам нынешнего сезона «Зенит» занял 1-е место в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе. На 2-й позиции расположился «Краснодар» с 56-ю баллами, а 3-ку лидеров замкнуло «Динамо» (56).