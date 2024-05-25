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    Шишкин: Испытываю положительные эмоции от напряженной интриги в чемпионат

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    Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин высказался об интриге в РПЛ, которая продержалась до последнего тура.

    Роман Шишкин
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    Роман Шишкин

    «Испытываю положительные эмоции от напряжённой интриги в чемпионате, при этом не только наверху турнирной таблицы, но и внизу. Здорово, что интрига сохраняется до последнего тура и непонятно, кто будет чемпионом.

    Что касается сегодняшнего тура, то я сейчас нахожусь в Краснодаре — очень много болельщиков "Краснодара" и "Динамо", поэтому чувствуется накал и интрига. Я представляю, что происходит внутри коллективов. Мне кажется, все волнуются и переживают. Но по всем показателям "Динамо" имеет преимущество, им нужно просто не проиграть. Но это тоже будет непросто, потому что "Краснодар" будет играть только на победу.

    Я ни за кого не болею из претендентов на чемпионство. Я просто доволен тем, что всё происходит так. Наверное, было бы интересно, если бы чемпионом стал не "Зенит". "Динамо" прилично смотрится в концовке чемпионата и набирает очки. Считаю, что всё закономерно. Посмотрим, как будет. Симпатий у меня нет, я просто хочу посмотреть, как всё получится», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед заключительным туром РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» (54 очка).

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